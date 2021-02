SpaceX a ruota libera: domani tenterà ben due lanci Starlink ravvicinati!

Le avventure della società aerospaziale più chiacchierata del momento continuano senza un attimo di pausa: SpaceX si sta preparando per lanciare nuovi lotti di satelliti Starlink in orbita e questa volta potrebbero partire due Falcon 9 a distanza di poche ore l'uno dall'altro.

Aggiornamento ore 19:35: a causa di un rinvio annunciato stesso dalla SpaceX, i due lanci avverranno a circa 24h di distacco, posticipando la partenza di Starlink-17 al giorno 5 febbraio alle ore 11:14 italiane.



Dopo il "successo" esplosivo del test del prototipo Starship SN9 di ieri, SpaceX torna dopo nemmeno 24h a far parlare di sé. Questa volta non si tratta di test sui futuri vettori che ci porteranno sulla Luna e su Marte, ma di qualcosa di più concreto, già a buon punto nella sua realizzazione. Parliamo ovviamente della costellazione Starlink ideata dal team di Elon Musk e soci per portare una connessione ultra veloce e a bassa latenza in tutte le parti più isolate del mondo.

Dopo aver aperto già da diversi mesi la fase BETA per gli abitanti degli Stati Uniti e Canada (e anche alcuni in U.K.), la società californiana ha necessità di dare una bella svegliata alla propria costellazione: se vuole venderla in più parti del mondo, e renderla molto più performante (sebbene i test odierni siano comunque ad un livello più che discreto) ci vorranno ancora più satelliti in orbita.

Per ora Starlink sta funzionando con circa 950 satelliti intorno al globo, ma con la giornata importante prefissata per domani si potrebbe superare le 1000 unità in un colpo solo: se tutto dovesse andare come previsto, dal Kennedy Space Center della NASA potrebbero partire due vettori Falcon 9 Block 5, consegnando in totale 120 Starlink.

La prima missione a partire sarà Starlink-18, programmata alle per le ore 07:19 del fuso orario italiano. Sarà poi la volta di Starlink-17, con il lancio previsto alle 11:36.

Sebbene già in passato siano stati effettuati lanci simultanei (o quasi) da altre agenzie, questo è un passo importante per SpaceX, che potrebbe dare un'accelerata importante ai lavori sulla sua costellazione satellitare. Sicuramente la cosa più affascinante sarà veder tornare insieme i due Falcon 9 sulle chiatte "Of Course Still I Love You" e "Just Read The Instructions", posizionate già al largo della Florida.