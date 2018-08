SpaceX sarà in grado di trasportare gli umani nello spazio ad Aprile 2019

La NASA già ad tempo ha reso note le proprie intenzioni di smettere di fare affidamento sulla Russia per trasportare i propri astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. L'Agenzia Spaziale Americana, infatti, mira ad utilizzare i veicoli di SpaceX e Boeing, anche per ridurre il più possibile i costi.

Nel 2014, infatti, gli Stati Uniti hanno versato nelle casse della compagnia aerospaziale di Elon Musk, SpaceX, 2,6 miliardi di Dollari per un veicolo spaziale che potesse trasportare gli astronauti della nazione in orbito. Lo stesso accordo è stato raggiunto con Boeing, per un valore complessivo di 4,2 miliardi di dollari.

Tuttavia, entrambi i progetti sono stati soggetti a ritardi ed, almeno ad oggi, non sono disponibili date di lancio precise, o definitive.

Giovedì scorso inoltre la NASA ha annunciato che Crew Dragon, il veicolo spaziale progettato per trasportare gli astronauti, sarà pronto per un test senza equipaggio a Novembre 2018, mentre il test con a bordo gli astronauti sarà effettuato nel prossimo mese di aprile. Il CST-100 Starliner di Boeing, invece, sarà pronto per il primo test tra fine 2018 ed inizio 2019, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri.

Tali test, anche senza equipaggio, sono fondamentali in quanto ogni imbarcazione sarà sottoposta al processo di certificazione della NASA e, qualora le cose dovessero andare bene, le imbarcazioni raggiungerebbero l'obiettivo principale: trasportare gli astronauti statunitensi verso l'ISS.

Lo scorso mese id Luglio, il Government Accounting Office (GAO), un'agenzia indipendente che indaga sulle spese federali del congresso, in un rapporto aveva affermato che SpaceX avrebbe completato il processo di certificazione non prima di febbraio 2020, e Boeing un mese prima. Qualora questi tempi così elevati potrebbero lasciare la NASA fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale.