SpaceX è sicura che l'umanità arriverà su Marte entro 'questo decennio'

SpaceX è la compagnia spaziale privata di Elon Musk. Quest'ultimo è un grande fan di Marte e punta a raggiungere il pianeta molto presto. Non è solo il miliardario a pensarla in questo modo, perché il presidente e direttore operativo di SpaceX, Gwynne Shotwell, ha affermato che la compagnia intende arrivare sulla superficie di Marte prima del 2030.

"Penso che [l'arrivo su Marte] sarà in questo decennio. Prima però arriveremo sulla Luna", ha dichiarato Shotwell a Shepard Smith della CNBC. "Dobbiamo fare grandi cose sulla superficie di Marte, e poi le persone inizieranno a pensarci più intensamente. Penso che entro cinque o sei anni la gente vedrà che quello sarà un vero posto dove andare".

Per questa e per altre missioni, SpaceX sta sta sviluppando la sua astronave chiamata Starship, un veicolo spaziale molto atteso sia dai privati, visto che il miliardario giapponese Yusaku Maezawa farà un viaggio intorno alla luna nel 2023, sia dalle istituzioni, poiché la NASA ha scelto Starship come primo lander lunare con equipaggio per il suo programma Artemis.

Anche l'agenzia spaziale americana intende arrivare su Marte verso il 2040, circa un decennio dopo da quanto pianificato da Musk e Shotwell. Attualmente SpaceX sta lavorando alla sua rivoluzionaria astronave e sta aspettando la valutazione ambientale della Federal Aviation Administration (FAA). Senza quest'ultima, il veicolo spaziale non può essere testato.