SpaceX: gli stadi del futuro razzo più potente del mondo sono quasi pronti

Dopo un periodo di silenzio, in cui gli ingegneri SpaceX si dono dedicati a potenziare le infrastrutture della "Starbase", finalmente arriva una fase molto frenetica per Elon Musk e compagnia: il primo prototipo Starship che volerà nello spazio è ormai quasi pronto.

È stesso Elon Musk a tenerci costantemente aggiornati sui lavori che avvengono negli stabilimenti di Boca Chica, Texas, mediante il suo profilo Twitter. Proprio in calce alla news potete trovare diversi cinguettii dello stravagante magnate sudafricano che ci consentono di scoprire anche qualche simpatica curiosità.

La notizia più succulenta è che il prototipo BN4 del Super Heavy, recentemente costruito e montato, è stato portato sulla rampa di lancio, pronto per venire messo alla prova. Difficilmente lo vedremo in volo tanto presto, dal momento che diversi test "a fuoco statico" devono prima essere effettuati, ma di certo già vederlo in posizione è un enorme passo in avanti.

Come se non bastasse, anche lo stadio superiore che raggiungerà per la prima volta lo spazio - conosciuto come Starship SN20, è quasi ultimato e Elon Musk ci mostra il suo "fondoschiena" con tanto di nuovi motori Raptor montato per l'occasione: tre di tipo classico e altri tre (quelli con l'ugello di scarico più grande) specifici per il vuoto cosmico.

SN20 è quasi ultimata: in queste ore è stato montato il "muso" della navicella e presto verrà portata fuori dalla High Bay, vestita del completo rivestimento termico che abbiamo visto solo in piccole parti durante i test di SN16 e precedenti.

Il CEO di SpaceX ha inoltre voluto condividere una piccola curiosità con il mondo degli appassionati: come sappiamo i booster Super Heavy verranno "acciuffati" in volo dalla torre "Mechazilla" (attualmente in fase embrionale). Questa idea è stata ispirata dal film Karate Kid, in particolar modo dalla scena in cui il protagonista cerca di prendere le mosche con delle bacchette cinesi.

Eravate a conoscenza di questa curiosità? Del resto, non è un mistero che Elon Musk sia un nerd e un tipo piuttosto singolare.