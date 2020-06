SpaceX Starlink, aperte pre-registrazioni per provare Internet satellitare

Un po' a sorpresa, senza troppi annunci in pompa magna, SpaceX ha ufficialmente aperto le pre-registrazioni per coloro che sono intenzionati a testare il servizio. Sembra proprio che tra non molto ci sarà una prima fase di Beta pubblica.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PCMag e ZDNet, SpaceX ha avviato le pre-registrazioni per ottenere maggiori informazioni su Starlink tramite il suo sito Web ufficiale (vanno inseriti Paese, codice postale e indirizzo e-mail, in modo da far comprendere al team dietro al progetto se ci si trova in una zona adatta alla fase di test). Per evitare ogni tipo di dubbio: sì, è possibile registrarsi anche dall'Italia, dato che il portale ufficiale permette di selezionare il nostro Paese.

"Ricevi aggiornamenti sulle notizie legate a Starlink e sulla disponibilità nella tua area", si legge sul sito Web lanciato da SpaceX. Insomma, se siete interessati è il momento giusto per far sapere a Elon Musk e soci che state aspettando la connessione a Internet satellitare ad alta velocità. Per chi non lo sapesse, recentemente sono stati lanciati molti satelliti in orbita.

Se vi state chiedendo dove sia il riferimento alla fase di Beta pubblica, quello lo abbiamo scovato nell'e-mail che SpaceX ci ha inviato in seguito alla registrazione. Infatti, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, nel messaggio di posta elettronico coinvolto si legge: "La fase di Beta test privata dovrebbe iniziare entro la fine dell'estate, mentre quella pubblica avverrà a seguire".

Tra l'altro, il portale ufficiale contiene anche informazioni (in inglese) e render interessanti relativi al progetto, quindi vi consigliamo caldamente di visitarlo. Abbiamo recuperato proprio da lì l'immagine che potete trovare in calce alla notizia, che mostra come i satelliti Starlink operino a un'altitudine di circa 550 km.

Secondo SpaceX, la costellazione permetterà di superare le prestazioni fornite dai satelliti "classici". Sono previsti dei test negli Stati Uniti d'America e in Canada nel corso di quest'anno, mentre il progetto sembra porsi l'obiettivo di espandersi molto nel corso del 2021, fino ad arrivare a una copertura globale.