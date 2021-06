SpaceX Starlink verso la copertura globale: internet ovunque entro settembre 2021

Dopo l’arrivo di Starlink in Italia, ora SpaceX e il magnate sudafricano Elon Musk starebbero spingendo per far sì che il servizio di internet satellitare riesca a coprire tutto il mondo entro settembre 2021, garantendo così accesso alla rete a chiunque. Per raggiungere tale obiettivo, però, serviranno molti altri satelliti.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, ad “ufficializzare” la deadline di settembre 2021 è stato il presidente di SpaceX Gwynne Shotwel con la seguente dichiarazione: “Abbiamo schierato con successo circa 1.800 satelliti e una volta che tutti quei satelliti raggiungeranno la loro orbita operativa, avremo una copertura globale continua. Ciò dovrebbe avvenire circa nel periodo di settembre. Ma poi avremo lavori normativi da fare per entrare in ogni paese e ottenere l’approvazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione”.

Insomma, mentre i preordini continuano a salire vertiginosamente (a maggio 2021 erano circa poco più di 500.000 domande di iscrizione a Starlink) ora SpaceX dovrà pensare a lanciare altre catene di satelliti per avvicinarsi sempre di più alla quota pianificata di 12.000 satelliti (che comunque verrà raggiunta tra molti anni), dal costo totale previsto di circa 10 miliardi di Dollari. Successivamente, confermato il loro funzionamento servirà anche il via libera da parte di tutti gli enti regolatori per le telecomunicazioni di ogni Paese in cui il servizio intenderà divenire completamente operativo. In altre parole, il percorso verso la copertura globale sulla carta è ancora lungo. Vedremo se SpaceX riuscirà effettivamente a raggiungere tale traguardo entro il fatidico mese di settembre 2021.

Nel mentre, SpaceX ha già chiarito all’utenza che con Starlink la pirateria sarà vietata, pena sospensione o blocco servizio e rischio di azioni legali.