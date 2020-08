SpaceX e Starlink: altri 57 satelliti saranno lanciati il 6 agosto, con una nuova trovata

SpaceX si appresta a lanciare un altro gruppo di satelliti Starlink, 57 per la precisione, con cui intende - si spera entro i prossimi 10 anni - portare una connessione internet satellitare con sufficiente potenza (e poca latenza) da poter coprire anche aree remote e isolate e così competere anche con i principali concorrenti terrestri.

La missione Starlink 9, dopo una serie di sfortunati eventi e di molteplici rinvii, potrebbe aver trovato finalmente uno spiraglio e il lancio è stato programmato ufficialmente per il 6 agosto 2020 (ore 07:33 italiane). Rimane però una buona dose di dubbi in quanto sulle coste della Florida si sta abbattendo ancora la tempesta tropicale Isaias, e sebbene ci siano altri 3 giorni di tempo in cui sperare in un miglioramento climatico, è comunque lecito aspettarsi un possibile, ulteriore rinvio.

La missione questa volta ha una novità: dopo le molteplici critiche e discussioni tra SpaceX e la comunità scientifica, dovute principalmente all’eccessiva luminosità degli Starlink, la compagnia di Elon Musk ha deciso di testare una nuova soluzione per ridurre tale problema. Già nei lanci precedenti i satelliti erano stati dotati di un rivestimento oscurante, ideato per ridurne la luminosità, ma sembra che dai primi esiti la cosa non sia stata sufficiente e anzi creava diversi problemi di surriscaldamento.

La seconda trovata è il cosiddetto “VisorSat”: un vero e proprio parasole completamente nero e automatizzato, capace di schermare le antenne dalla radiazione luminosa ma mantenendo inalterate le trasmissioni radio. Testato con un buon successo nella precedente missione Starlink-7 dello scorso giugno (mediante un solo esemplare), adesso l’intera flotta di satelliti è pronta e equipaggiata con il VisorSat, sperando di ridurre drasticamente il problema.

La questione della luminosità sarà tuttavia irrisolvibile per i primi Starlink mandati in orbita, ma il CEO di SpaceX conta di deorbitare piuttosto in fretta i primi prototipi e di sostituirli con le flotte di nuova generazione che verranno. Per ora i satelliti in orbita sono oltre 480, costituendo la flotta commerciale di satelliti più grande mai esistita. Cosa succederà quando il progetto raggiungerà i 12000 satelliti funzionanti previsti?