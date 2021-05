SpaceX Starlink: pugno duro contro la pirateria, utenti avvisati

Il servizio di Internet satellitare di SpaceX, l'azienda di Elon Musk, sta facendo parlare di sé sempre più spesso. Infatti, in seguito ai recenti speed test, Starlink, questo il nome del servizio, è finito al centro dell'attenzione mediatica per via di una questione relativa alla pirateria.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PCMag, nonché come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, un utente che è riuscito ad accedere al programma di test del servizio di Internet satellitare ha pubblicato su Reddit un avviso ricevuto direttamente da SpaceX.

In quest'ultimo, si legge: "Abbiamo ricevuto una segnalazione da un detentore dei diritti relativa al fatto che il tuo servizio Internet Starlink è stato usato per scaricare materiale protetto da copyright senza la licenza per farlo. Se ritieni che la segnalazione non sia corretta, per favore contatta direttamente il detentore dei diritti.

Ricorda che scaricare materiale coperto da copyright senza la licenza per farlo rappresenta una violazione delle AUP (Starlink Acceptable Use Policy). Dobbiamo insistere nel ricordarti che tu e gli altri utilizzatori del tuo servizio Internet Starlink dovete evitare di scaricare materiale coperto da copyright in modo illegale. Questo potrebbe comportare la sospensione o il blocco del tuo servizio, nonché metterti a rischio di azioni legali da parte del detentore dei diritti. Per favore, consulta le AUP per comprendere meglio quali attività sono proibite".

A quanto pare, l'utente avrebbe scaricato tramite torrent un "noto show CBS". Insomma, Starlink sta usando il "pugno duro" contro la pirateria.