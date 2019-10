SpaceX: Starship atterrerà sulla Luna nel 2022 e porterà gli umani nel 2024

La presidente e COO di SpaceX, Gwynne Shotwell, ha fatto il punto sui progetti su cui sta lavorando la compagnia di Elon Musk specializzata in esplorazione spaziale. Nel sottolineare l'importanza dello Starship, che dovrà sostituire il Falcon 9 e Falcon Heavy, ha anche annunciato gli obiettivi a medio e lungo termine.

"Intendiamo mandare in orbita la Starship entro un anno" ha affermato la Shotwell, che poi ha confermato le intenzioni di far atterrare il veicolo sulla Luna prima del 2022. Le intenzioni di SpaceX sono di trasportare, nel giro di tre anni, il carico utile sul nostro satellite in modo tale che gli umani che arriveranno entro il 2024 possano trovare tutte le risorse necessarie.

Si tratta di una linea temporale senza dubbio ambiziosa, e la stessa Shotwell ha precisato che sono date puramente indicative. Il mondo della tecnologia e dell'industria spaziale ci hanno abituato a rinvii o anticipi rispetto alle tabelle di marcia, e non è escluso che avvenga lo stesso anche con la compagnia di Elon Musk.

Proprio su Elon Musk, la COO di SpaceX ha osservato come sia solito porre obiettivi audaci che sembrano irrealizzabili ma che quando si trasformano in realtà lasciano tutti a bocca aperta. "Amo quando le persone dicono che non possiamo fare una cosa, perchè motiva i miei fantastici 6.500 dipendenti a perseguire un obiettivo" ha affermato la Shotwell.

Lo stesso Musk qualche settimana fa in un video pubblicato su Twitter ha mostrato gli interni della Starship. Anche la NASA si è prefissata l'obiettivo di portare gli umani sulla Luna con il programma Artemis.