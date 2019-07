SpaceX è più vicina a Marte: completato il test di volo dello Starhopper

Dopo svariati rinvii, causati da vari problemi tecnici, nella notte tra giovedì e venerdì SpaceX ha finalmente concluso con successo il primo test di volo per il prototipo della navicella Starship, battezzato Starhopper.

Si è trattato di un test nevralgico, in quanto la Starship avrà il compito di trasportare gli umani nei viaggi nello spazio profondo e su Marte.

Il test è stato trasmesso in diretta dalla compagnia di Elon Musk, ma i residenti della punta meridionale del Texas hanno avuto modo di assistere ad uno spettacolo mozzafiato nei cieli, dal momento che la gigantesca macchina lucidata a specchio si è sollevata da terra investita da una nuvola di fumo arancione per poi atterrare delicatamente sulla piattaforma.

Il lancio è durato meno di un minuto, quanto è bastato per permettere agli ingegneri di testare la capacità dello Starhopper di sollevarsi dal suolo e di effettuare l'atterraggio. Come dicevamo poco sopra, si è trattato di un passaggio chiave nella vision di Elon Musk di inviare persone sulla Luna e Marte.

Lo Starhopper non è progettato per volare nello spazio, in quanto semplicemente un prototipo della navicella Starship che è significativamente più grande e potente.

Musk tramite Twitter ha affermato che il volo è stato un successo, che si aggiunge all'invio della capsula Dragon sull'ISS.