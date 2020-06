SpaceX vuole costruire dei porti galleggianti per Starship, il veicolo che andrà su Marte

La compagnia spaziale di Elon Musk sta assumendo "ingegneri per delle operazioni offshore". Il motivo? La costruzione di porti spaziali galleggianti per Starship, la nave spaziale di prossima generazione che porterà l'uomo sulla Luna e su Marte.. ma non solo. Sono previste anche missioni per viaggiare a velocità ipersonici intorno alla Terra.

"SpaceX sta costruendo aeroporti spaziali galleggianti per Marte, la luna e i viaggi ipersonici intorno alla Terra", dichiara Musk via Twitter martedì 16 giugno. SpaceX sta prendendo in considerazione tre siti di lancio per le sue prime missioni: la Florida; al sud del Texas, vicino al villaggio di Boca Chica, dove sono attualmente in fase di costruzione e test i prototipi delle sue astronavi; e piattaforme offshore, in particolare nel Texas meridionale.

Non è solo un'idea: SpaceX sta iniziando ad assumere persone per riuscirci. "Dobbiamo essere abbastanza lontani da non disturbare le aree densamente popolate. Il lancio e l'atterraggio non sono impercettibili. Ma potresti arrivare a pochi chilometri dallo spazioporto in una barca", continua il miliardario in un altro tweet di martedì.

Prima di far ciò, però, la compagnia deve completare il suo ambizioso razzo. Ad oggi, un solo prototipo è decollato: un velivolo monomotore (quello completo ne avrà sei) chiamato Starhopper. Attualmente SpaceX si sta preparando per un volo di prova senza equipaggio che porterà il prototipo SN5 a circa 150 metri nei cieli del sud del Texas. Se tutto andrà secondo i piani, le prime missioni operative di Starship inizieranno il prossimo anno, affermano i rappresentanti di SpaceX.