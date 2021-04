SpaceX, uno YouTuber filma il suo ingresso indisturbato nelle strutture di lancio

Dopo aver seguito il lancio e il disastroso atterraggio della navicella Starship SN11, torniamo a parlare di SpaceX e del fantascientifico progetto di Elon Musk, per via di una curiosa vicenda legata proprio al modello SN11 con motori Raptor.

Un sedicenne YouTuber si è infatti introdotto senza autorizzazione all'interno delle strutture texane di SpaceX, nello specifico proprio nelle zone di lancio di Starship SN11, il razzo di 16 piani che di li a poco sarebbe partito e atterrato rovinosamente, come dimostrano anche i frammenti rinvenuti da parte di un contadino del posto.

Prima di essere rimosso, il video ha sollevato numerose polemiche sul web, soprattutto in merito alla sicurezza interna che non ha evitato in alcun modo che un civile potesse aggirarsi indisturbato all'interno di strutture potenzialmente pericolose.

Nel video postato su YouTube dal ragazzo, che si fa chiamare Caesar, si possono anche vedere in primo piano i motori Raptor della nave Starship.

Come spesso succede in questi casi, in seguito alle polemiche il video è stato rimosso e il ragazzo ha provveduto a pubblicare un video di scuse in cui afferma, genuinamente, di aver sbagliato e di sapere che era illegale ma anche che "ai miei occhi, in quel momento, non ci ho davvero pensato. Quello che mi è passato per la mente era 'Ok, non avrò mai più questa opportunità' Quindi ci ho provato. E, beh, questo è ciò che è successo".

Sono in corso ulteriori indagini per comprendere cosa abbia portato a una tale falla, poiché mantenere una distanza di sicurezza fisica dalle strutture di lancio è un aspetto fondamentale per la sicurezza pubblica.