SpaceX, Yusaku Mezawa non andrà sulla Luna con la fidanzata: annullata la ricerca

Qualche settimana fa abbiamo riportato la notizia dell'iniziativa di Yusaku Maezawa che aveva annunciato "Full Moon Lovers", un programma che avrebbe dovuto portare alla pubblicazione di un documentario su AbemaTV riguardante la sua ricerca di un'anima gemella con cui andare sulla Luna. Il miliardario però è tornato sui propri passi.

Maezawa, infatti, attraverso un post pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter ha chiesto la cancellazione dello spettacolo citando "motivi personali".

"Nonostante la mia determinazione genuina ed onesta verso lo spettacolo, c'era una parte di me che aveva ancora sentimenti contrastanti in merito alla partecipazione. Pensare che 27.722 donne, con intenzioni sincere, abbiano usato il loro prezioso tempo per candidarsi mi fa sentire estremamente dispiaciuto. Capisco di aver deluso molte persone, tra cui le stesse candidate e tutto lo staff di AbemaTV che era coinvolto nella produzione, e mi scuso con tutti. Mi dispiace davvero dal profondo del mio cuore" si legge nella serie di tweet.

Non si tratta della prima volta che Maezawa torna sui propri passi, ma a quanto pare in questo caso ha pesato l'aspetto etico.

Maezawa è diventato famoso per il progetto #dearMoon di SpaceX: il magnate giapponese ha un matrimonio da 2,9 miliardi di Dollari, accumulato grazie all'azienda Start Today che ha fondato nel 1998 e che gestisce Zozotown, uno dei siti di e-commerce più popolari del paese.