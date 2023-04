Una spada laser nel PC? I nuovi SSD di Seagate sono spettacolari

Mentre da Londra e, più nello specifico, dallo Star Wars Celebration 2023, arrivano grandi novità relative a tre nuovi film di Star Wars, i fan del franchise stellare potranno esaltarsi anche mentre utilizzano il proprio PC.

Da Seagate arriva una nuova intrigante proposta per gli appassionati di Star Wars, ovvero delle nuove unità a stato solido della serie FireCuda in versione Seagate Lightsaber Collection, ovvero SSD con dissipatore impreziosito da una spada laser a scelta tra i nostri eroi o villain preferiti. Potremo scegliere la spada di Obi-Wan Kenobi, così come quella di Luke Skywalker e di Darth Vader, rispettivamente con LED blu, blu e rossi.

Un tocco di stile niente male, soprattutto per schede madri prive di dissipazione unificata per tutto il corpo, che potranno consentire ai giocatori e appassionati di abbellire i propri PC con queste peculiari soluzioni.

Quanto alle specifiche, si tratta di unità TLC M.2 PCIe Gen4 con capacità a scelta tra 1 TB e 2 TB.

Il modello da 1 TB offrirà velocità fino a 6000 MB/s e 7300 MB/s rispettivamente in scrittura e lettura sequenziali. Il taglio da 2 TB differirà solo per scrittura sequenziale, con picco fino a 6900 MB/s. Per ulteriori informazioni, potrete fare affidamento sul sito ufficiale del produttore, con tutte le specifiche del caso.

A proposito di Star Wars, vi siete mai chiesti perché non è ancora stata creata una vera spada laser?