Una spada medievale è stata trovata sul territorio greco, che sia opera dei turchi?

Una sciabola medievale arrugginita, o una spada a un taglio, dissotterrata in un monastero cristiano fortificato nel nord della Grecia potrebbe essere un'arma mortale che i pirati turchi razziatori o i difensori del monastero brandivano centinaia di anni fa.

La scoperta della sciabola è insolita, poiché le armi di ferro di questo periodo di solito si arrugginiscono rapidamente

Anche lo stile di quest'arma è insolito, ma si scopre che tali spade curve e a un taglio furono usate sia dai turchi che dai bizantini all'incirca nel XIV secolo, ha detto l'archeologo Errikos Maniotis, un dottorando presso l'Università Masaryk di Brno nella Repubblica Ceca, che ha studiato la spada.

"È difficile determinare se la spada appartenesse ai difensori bizantini o ai [predoni] probabilmente turchi", ha detto Maniotis a WordsSideKick.com in un'e-mail. "Entrambi hanno usato armi simili in questo periodo."

Maniotis sta lavorando con Theodoros Dogas, un archeologo dell'Eforate of Antiquities of Chalcidice e del Monte Athos, l'agenzia archeologica del governo della regione, per scavare il sito medievale, chiamato "Monastero di Agios Nikolaos di Chrysokamaros" in onore di un santo locale.

Le rovine si trovano sulla costa al centro delle tre prominenti penisole Calcidiche a circa 40 miglia (64 chilometri) a sud-est della città di Salonicco, sulla costa nord-occidentale del Mar Egeo.

Ma anche se la posizione in riva al mare oggi è perfetta per le foto, non è sempre stato un luogo tranquillo. La spada potrebbe provenire da uno qualsiasi degli almeno tre scontri militari che hanno avuto luogo nella regione solo nel XIV secolo, hanno detto Maniotis e Dogas.

