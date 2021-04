Spagna aiuta i consumatori: aumentato a tre anni l'obbligo di garanzia per smartphone

Il Governo spagnolo è stato chiaro con i colossi produttori di smartphone: un nuovo, regio decreto legge emanato dal Consiglio dei ministri farà sì che ogni dispositivo mobile venduto sul mercato nazionale abbia una garanzia di tre anni, rispetto ai due anni precedentemente richiesti nel contesto delle precedenti norme sulle garanzie dei prodotti.

A riportarlo è stato il sito spagnolo iPadizate, il quale ha ripreso anche il Tweet ufficiale del Ministerio de Consumo con cui viene spiegato anche ai consumatori come l’ultimo decreto legge non solo estenderà il periodo di garanzia da due a tre anni, ma farà sì che i pezzi di ricambio per gli smartphone venduti in Spagna vengano forniti per un minimo di dieci anni anche se si tratta di modelli non più disponibili per l’acquisto. I consumatori potranno presentare reclami, inoltre, per un periodo non più pari a massimo tre anni ma a cinque.

Ancora, questa nuova normativa fisserà la durabilità di un prodotto come criterio oggettivo: se un prodotto non dovesse mostrare la durata dichiarata da entrambe le parti, ovvero cliente e azienda, allora il primo potrà decidere se riparare o sostituire il prodotto in questione. In questo modo le Autorità spagnole sperano che le aziende mantengano uno standard particolarmente elevato durante il processo di produzione, a prescindere dalla fascia a cui il dispositivo appartiene.

Va notato come questo decreto legge varrà anche per contenuti digitali come videogiochi, piattaforme e software cloud e altro ancora, tutto ciò per tutelare maggiormente il consumatore. Si tratta certamente di un precedente importante che potrebbe vedere seguiti in altre parti del mondo, dunque terremo d’occhio ogni altra novità analoga nel corso dei prossimi mesi.

