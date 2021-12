La Spagna approva una nuova legge che riconosce gli animali come esseri senzienti

Sappiamo benissimo che gli animali sono capaci di provare emozioni come gioia, piacere, dolore e paura, e gli studi che affermano ciò sono davvero tanti. Tuttavia legalmente non è ancora così e molti paesi del mondo, inclusa l'Italia che considera gli animali come beni mobili, li vedono come oggetti.

La Spagna, invece, recentemente ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sensibilità degli animali, stabilendo che le creature del paese devono essere protetti dalla legge per gli "esseri senzienti". Insieme a questa nuove legge arriveranno anche nuove sanzioni sul sequestro, maltrattamento e abbandono di animali domestici e selvatici.

Sarà, inoltre, stabilito anche il modo in cui viene deciso l'affidamento degli animali dopo il divorzio. Questa nuova sentenza aggiunge una serie di diritti degli animali all'arco del codice civile spagnolo. La legge è stata accolta con un ampio sostegno da parte di politici e del pubblico ed è stata contestata soltanto da un esponente politico di estrema destra.

La situazione nel resto del mondo non è così positiva. Negli Stati Uniti gli animali come cefalopodi, compresi i polpi, attualmente non sono nemmeno classificati come animali a livello giuridico. In Italia, come già detto prima, il sistema giuridico vede queste creature come delle cose e dei beni che possono essere oggetto di scambio e compravendita.

Fortunatamente dal punto di vista degli animali, in Europa e nel Regno Unito si stanno facendo grandi passi avanti: dopo la buona notizia dalla Spagna, la Germania ha annunciato che vieterà il macello dei pulcini maschi, la Francia ha vietato gli animali nei circhi e il Regno Unito ha dichiarato polpi, calamari e aragoste come esseri senzienti.