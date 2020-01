Un paese della Spagna si è riempito improvvisamente di schiuma di mare. Ecco perché

A Tossa de Mar, in Catalogna (Spagna), recentemente è successo qualcosa di molto bizzarro: le strade del ridente paese marittimo si sono riempite di schiuma di mare che martedì scorso ha coperto edifici e strade.

La schiuma del mare viene creata quando la materia organica nell'acqua di mare viene scossa. Si tratta di un fenomeno naturale, ma l'inquinamento da combustibili fossili, fognature e detergenti può renderlo più spesso, più appiccicoso e più grossolano. Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration, non è generalmente dannoso per l'uomo e può effettivamente essere un segno di un ecosistema sano, ma ci sono alcune eccezioni visto che alcune fioriture di alghe decadono vicino alla costa e rilasciano tossine (ma non in questo caso).

A creare il fenomeno è stata una potente tempesta che ha colpito la regione: la tempesta Gloria, che ha ucciso cinque persone, distrutto strutture sulla spiaggia, bloccato strade e causato interruzioni di corrente, secondo quanto dichiarato dalla BBC. La tempesta, attualmente, sta continuando il suo distruttivo viaggio nell'entroterra, scatenando forti nevicate ad Ávila, a nord-ovest di Madrid, e ad Alicante, a sud di Valencia.

Ma non è ancora finita: nei prossimi giorni, la tempesta Gloria dovrebbe causare enormi alluvioni nel sud della Francia. Si tratta della "peggiore esperienza di questo secolo", secondo l'amministratore del servizio delle spiagge di Barcellona.