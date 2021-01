La spallata di Donald Trump: bannate 8 applicazioni cinesi, tra cui CamScanner

Colpo di coda dell'amministrazione Trump nei confronti del mercato tecnologico cinese. Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un nuovo ordine esecutivo che vieta altre otto applicazioni cinesi nel paese, tra cui è presente anche la popolare CamScanner, che è molto usata per la scansione dei documenti.

La lista include Alipay, CamScanner, SHAREit, Tencent QQ, VMate e WPS Office e secondo quanto riportato da Reuters la decisione rientra nella strategia messa in campo dall'esecutivo del tycoon di frenare le minacce rappresentate dalle applicazioni sviluppate in Cina per gli americani.

Secondo l'ordine esecutivo, le applicazioni in questione possono ottenere "l'accesso a varie informazioni degli utenti, anche dati sensibili personali ed informazioni private" attraverso dispositivi elettronici personali come smartphone, tablet e PC. L'ordine di Trump aggiunge anche che tale raccolta di dati "minaccia di fornire al governo della Repubblica popolare cinese (RPC) e al Partito comunista cinese (PCC) l'accesso alle informazioni personali e proprietarie degli americani, il che consentirebbe alla Cina di rintracciare le posizioni dei dipendenti e degli appaltatori federali e di creare dossier di informazioni personali".

Lo scorso agosto Donald Trump aveva anche firmato il ban nei confronti di TikTok, obbligando la compagnia di ByteDance alla vendita secondo i tempi prestabiliti. Oggi questa nuova spallata, a 13 giorni dall'insediamento di Joe Biden.