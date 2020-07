Gli spalti della MLB diventano un videogioco: pubblico in Unreal Engine

La situazione legata al COVID-19 sta comportando diverse problematiche anche al mondo degli sport. Infatti, nonostante alcuni di essi stiano ripartendo, gli stadi sono spesso vuoti. Per questo motivo, si stanno cercando soluzioni alternative.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come si può vedere in un video pubblicato su Twitter, a partire dalla partita Yankees contro Nationals di ieri 25 luglio 2020, FOX Sports sta utilizzando dei modelli 3D creati in Unreal Engine per riempire gli spalti delle partite di MLB (lega professionistica di baseball nordamericana).

Il video, che ha già raccolto più di due milioni di visualizzazioni, mostra il pubblico virtuale in azione durante una partita. Grazie alla "ricostruzione" scelta da FOX Sports, dagli spalti arrivano applausi e fischi e vengono effettuate delle coreografie, come la classica ola. Inoltre, i modelli 3D sono vestiti con le magliette delle varie squadre. Tutto questo è pensato per dare una sensazione di "normalità" agli appassionati di baseball, abituati a vedere il pubblico come parte integrante dello show.

Pensate che, stando anche a quanto riportato da ESPN, persino i giocatori sentono dei rumori che cercano di simulare una normale partita. Piccola curiosità: il software utilizzato per posizionare i modelli 3D in realtà aumentata si chiama Pixotope ed è lo stesso che abbiamo già visto con The Weather Channel. I fan creati in Unreal Engine, motore grafico di Epic Games, vengono poi gestiti tramite quattro telecamere, in grado di effettuare un tracking preciso in merito a dove posizionare i modelli 3D.