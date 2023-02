Sparando un proiettile diretto verso Giove passerebbe attraverso il pianeta?

Giove è il pianeta più grande del nostro Sistema Solare, ha più satelliti di tutti ed è composto (quasi) completamente di gas, essendo un gigante gassoso. Molti potrebbero pensare che, poiché non esiste una superficie "solida" sul corpo celeste, un proiettile sia capace di passarci attraverso: ma è davvero così?

Il "quasi" di prima non è casuale: Giove ha un nucleo e un mantello sotto la sua atmosfera. Non sappiamo esattamente dove si trovi il nucleo, ma si mescola con il mantello sovrastante e un gigantesco oceano di idrogeno metallico liquido. Quest'ultimo è un gas liquefatto che si comporterà come il mercurio, ma è denso al 60% come l'acqua ed è schiacciato da una grande pressione.

Questo oceano è profondo decine di migliaia di chilometri e dovrebbe estendersi fino all'80% del raggio del pianeta e nessun "proiettile" esistente sarebbe capace di passare attraverso qualcosa del genere. Ok, se non possiamo trapassarlo da parte a parte, sarebbe possibile far passare un proiettile dagli strati più esterni?

Anche in questo caso no. Sulla base di un'approssimazione molto semplicistica solo per rimanere in orbita attorno a Giove ai margini dell'atmosfera la nostra pallottola dovrebbe muoversi a 42,5 chilometri al secondo; il proiettile più veloce attualmente esistente va a una velocità 30 volte più lenta di questa (senza contare che attraversandolo dovrebbe resistere a una temperatura di 630 °C).

Un proiettile medio viene fermato da un paio di metri d'acqua: figuriamoci dall'atmosfera di un pianeta. Servirebbe la morte nera (e non stiamo parlando della luna di Saturno).