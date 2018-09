Sparco porta sedili, volanti e cinture di sicurezza nel nuovo Driving Simulation Center

Il sogno di sfrecciare a 300 km/orari su un circuito di Formula 1 al volante delle monoposto più veloci di sempre diventa realtà grazie ai simulatori del nuovo Driving Simulation Center, che aprirà le porte Sabato 8 Settembre alle 18 in viale Luigi Gori 30 a Firenze.

Partner dell’iniziativa è SPARCO®, azienda da sempre leader nella produzione di equipaggiamento per il mondo delle corse (dalle tute ai caschi, dai sedili ai volanti) e, da alcuni anni, protagonista nel settore gaming con la produzione di sedute gaming, cockpit per sim racing, accessori e abbigliamento tecnico per gli appassionati di e-sports.



I simulatori di guida del nuovo autodromo virtuale saranno infatti dotati di sedili Sparco, volante Sparco cinture di sicurezza Sparco, pretensionate per simulare la forza di gravità, frenate ed accelerazioni. Gli aspiranti piloti potranno gareggiare in una sfida all’ultimo giro sui numerosi tracciati proposti da Assetto Corsa ed Assetto Corsa Competizione della Kunos Simulazioni e tentare la scalata verso la vittoria finale dei tornei organizzati al Driving Simulation Center.



Al simulatore di guida è possibile riprodurre con eccezionale fedeltà le vetture, i tracciati e le emozioni della pista, per acquisire esperienza migliorando percezione e riflessi, perfezionare il proprio stile di guida e, tramite setup avanzati, imparare progressivamente a sfruttare al meglio motore, telaio e pneumatici, anche in situazioni critiche.



"Il gaming è un settore in continua evoluzione dal quale ci attendiamo notevoli soddisfazioni: sempre più spesso, infatti, la ricerca della prestazione in pista parte proprio davanti ad un simulatore, anche per i piloti professionisti - dichiara l’amministratore delegato di Sparco Claudio Pastoris -. Siamo orgogliosi di poter condividere la nostra esperienza sia nel mondo racing che nel settore gaming per migliorare le prestazioni di gioco e supportare la community di appassionati di eSport con soluzioni innovative sia per i gamer entry-level che per i giocatori più esperti".

La sede da 185mq del Driving Simulation Center di Firenze sarà attrezzata con sei sistemi completi di simulazione di guida, tutti dinamici e di altissimo livello tecnico, che permettono la simulazione accurata di ogni tipologia di veicolo a 4 ruote: dalle normali auto stradali, le Gran Turismo, fuoristrada, vetture a ruote coperte da competizione, fino alle monoposto di varie categorie per arrivare alle Formula 1. A fine 2018 i simulatori disponibili diventeranno 10, per poi passare a 15 nel corso del primo semestre del 2019, differenziandosi ed implementando anche alcune scocche di monoposto professionali. Non mancheranno, infine, una zona bar e un'area relax, all'interno della quale sarà possibile seguire in diretta, grazie al megaschermo, le gare virtuali più belle ed appassionanti.