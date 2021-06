Spariti 3,6 miliardi di Dollari in Bitcoin: potrebbe essere il furto più grande di sempre

Sta avendo molta risonanza la vicenda legata al Bitcoin proveniente dal Sud Africa, dove una coppia di fratelli è improvvisamente scomparsa insieme a 3,6 miliardi di Dollari di criptovalute. I due erano proprietari di un exchange ma da qualche giorno si sono perse le loro tracce, così come del denaro versato dagli utenti.

Secondo quanto riferito da Bloomberg, uno studio legale di Cape Town avrebbe assunto alcuni investitori dopo i tentativi vani di localizzare i due. Il caso è stato segnalato anche agli Hawks, un'unità d'élite della Polizia Nazionale.

La vicenda però fonderebbe le sue radici nel mese di Aprile, quando il Bitcoin aveva raggiunto i nuovi livelli record. Qui direttore operativo di Africrypt, Ameer Cajee, avrebbe informato i clienti che l'azienda era stata vittima di un hack, invitandoli a non denunciare nulla ad avvocati ed autorità in quanto tali azioni avrebbero rallentato il processo di recupero dei fondi mancanti.

Hanekom Attorneys, in risposta ad una serie di domande arrivate dall'agenzia di stampa, ha affermato che "ci siamo immediatamente insospettiti quando nell'annuncio ha implorato gli investitori a non intraprendere azioni legali. I dipendenti di Africrypt avevano perso l'accesso alle piattaforme di back-end sette giorni prima del presunto hack".

Alcune indagini però hanno scoperto che i fondi di Africrypt sarebbero stati trasferiti a tumbler, mixer ed altri exchange di Bitcoin, in modo tale da renderli irrintracciabili.

Le Autorità hanno però le ali tarpate in quanto non possono avviare un'indagine formale dal momento che le criptovalute non sono legalmente considerate prodotti finanziari.

Questa notizia arriva a pochi giorni dal crollo delle criptovalute legato al blocco delle attività di mining in Cina. Lunedì scorso il Bitcoin, Ethereum e Dogecoin hanno registrato forti perdite.