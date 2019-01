Sparito un aereo nella Manica: a bordo il calciatore Emiliano Sala

Ore di grande apprensione a causa della misteriosa scomparsa di un aereo privato nel canale della Manica. Il velivolo, partito da Nantes nella serata di ieri, sarebbe dovuto atterrare alle 21 locali a Cardiff, ma non è mai giunto a destinazione. La cabina di controllo ha perso i contatti col Piper Malibu alle 20, senza ripristinarli.

Immediate sono scattate le operazioni di salvataggio, ricerca e soccorso. Sono all'opera due elicotteri ed alcune imbarcazioni nella zona di Guernesey-Aurigny, tra l'Alta Normandia e l'Inghilterra, ed anche la Polizia ha diffuso un comunicato in cui afferma che "è in corso un'operazione di ricerca e salvataggio dopo che un aereo leggero è scomparso diverse ore fa. Due elicotteri, insieme alle scialuppe di salvataggio di Guernesey sono alla ricerca di nuove informazioni. La guardia costiera non ha trovato nulla".

A bordo dell'elicottero era presente Emiliano Sala, attaccante che stava raggiungendo proprio la sua nuova squadra. Proprio il patron del Cardiff, Mehmet Dalman, ha diffuso una dichiarazione su quanto avvenuto: "siamo estremamente preoccupati circa le ultime notizie su un aereo di cui si sono perse le tracce nella zona della Manica la scorsa notte. Stiamo attendendo conferme ufficiali e perciò non possiamo aggiungere nulla, ma siamo preoccupati per Emiliano Sala".

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e raccolto dalla stampa inglese, l'aereo potrebbe essere disperso in mare.