Gli spartani amavano davvero scolarsi zuppe fatte di sangue?

Tra le tante stranezze che spesso e volentieri vengono affibbiate agli antichi spartani, è spesso ridondante la narrazione che li vede cibarsi di una zuppa fatta di sangue. Secondo voi, è l’ennesima leggenda metropolitana oppure i discendenti di Eracle amavano ricercare sapori particolari?

Beh, non possiamo proprio rispondere a questa domanda, in quanto nessuna ricetta originale è pervenuta ai nostri studiosi. La prima menzione registrata risale al V secolo a.C., in una commedia scritta Ferecrate. La “Melanas Zomos”, o zuppa nera, doveva essere un alimento base, soprattutto per l’élite spartana, gli Spartiati.

Il piatto era molto apprezzato perché ricco di calorie, ideali per la vita guerriera dei Laconici. Esso consisteva in carne di maiale bollita, che veniva poi fritta con grasso e acqua. Quando l’acqua iniziava a bollire, si aggiungeva della farina d’orzo e una miscela fatta di aceto e sangue dell’animale.

Secondo alcune fonti, gli anziani erano soliti lasciare la carne ai più giovani, gli eròmenos, per banchettare con l’amata brodaglia. Mangiavano anche pane, fichi, formaggio e altro ancora.

In tempi più recenti, la zuppa nera è stata apprezzata da personaggi del calibro di Benjamin Rush, uno dei firmatari della Dichiarazione di indipendenza statunitense, e Adolf Hitler, che addirittura paragonò la “Melanos Zomos” a un piatto tipico della regione tedesca dello Schleswig-Holstein.