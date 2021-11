Gli spaventapasseri funzionano davvero? Ecco la risposta

Secondo voi gli spaventapasseri funzionano davvero? Quella che per molti sembra essere una semplice "decorazione" da campo in realtà potrebbe dare una mano contro certe bestie alate. Non ha effetto su tutti gli uccelli, questo è certo, ma alcune specie lo temono più di altre.

Una serie di test condotti nel 1980 ha rilevato che nei pressi di alcuni piccoli stagni vicino ai quali era stato piantato uno spaventapasseri, è stato visto un calo del 95% delle visite delle anatre. La maggior parte di questi manichini, tuttavia, possono essere trovati nei campi di grano, ma servono davvero a proteggere le colture? Insomma.

Gli spaventapasseri tradizionali funzionano contro gli "uccelli parassiti" come corvi e merli, ma il loro effetto è temporaneo; nel tempo gli uccelli si accorgono dei manichini e, quando notano che sono innocui, riprendono la loro attività "alimentare" all'interno dei campi. Gli esperti hanno capito che gli spaventapasseri più realistici e con colori sgargianti, però, hanno più probabilità di tenere alla larga gli uccelli (a proposito, quanti uccelli ci sono sulla Terra?).

Gli spaventapasseri funzionano anche con gli uccelli marini? Per scoprirlo negli anni '30 lo scienziato KR Lagler mandò uno spaventapasseri alla deriva su una boa galleggiante. Qui la maggior parte degli uccelli si teneva a debita distanza, ma non i martin pescatori... che cacciavano indisturbati nonostante la presenza del manichino.

Insomma, gli spaventapasseri più realistici e high-tech sembrano essere quelli che funzionano meglio, e in Giappone utilizzano dei lupi robot per tener lontani gli orsi.