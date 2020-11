Per spaventare gli orsi in Giappone stanno utilizzando dei lupi robot

Sicuramente in futuro utilizzeremo moltissimo i robot, in diversi ambiti e aspetti della nostra vita. Addirittura entro il 2030 alcuni di questi automi potrebbero essere utilizzati anche dall'esercito del Regno Unito, secondo quanto affermato da un generale. In Giappone, invece, una città sta utilizzando dei robot-lupi per spaventare gli orsi.

I media locali, infatti, riportano che la città di Takikawa ha ricevuto due dei robot dopo che gli orsi sono stati avvistati nei quartieri circostanti a settembre. C'è stato anche un aumento degli attacchi nelle aree rurali del paese, con dozzine di attacchi (due dei quali si sono rivelati purtroppo fatali per gli abitanti della zona).

I robot sono dotati di quattro "gambe", un corpo rivestito con una pelliccia abbastanza realistica e degli occhi rossi luminosi. I loro rilevatori di movimento possono avvisarli di eventuali orsi nelle vicinanze, attivando uno dei 60 suoni diversi. In poco meno di due anni, il produttore dietro questo lupo-bot (Ohta Seiki) ne ha venduti ben 70.

Non solo per gli orsi: nel 2018, le fattorie vicino alla città di Kisarazu hanno installato questi robot nel tentativo di impedire agli animali di mangiare i raccolti. Il vero lupo giapponese ha vagato per le isole centrali e settentrionali del paese prima di essere cacciato fino all'estinzione più di un secolo fa, e adesso gli abitanti sono dovuti ricorrere al suo alter ego robotizzato per sostituirlo.

Insomma, uno spaventapasseri davvero ultra tecnologico. Qualcosa che ci aspettiamo proprio dal paese in cui è nato il mito dei robottoni.