Spaventosa voragine spunta dal nulla in Cile: perché si è formata?

Non si tratta di uno dei tanti film apocalittici, ma purtroppo di un bizzarro fenomeno accaduto realmente. Appare decisamente catastrofica la voragine che di colpo si è aperta in Cile. Chi o cosa l'ha causata? Cosa c'è al suo interno?

La natura sembra prediligere alcuni luoghi. Circa 300 anni fa in Cile ci fu uno tsunami di cui si persero le tracce. Oggi, nei pressi della miniera sotterranea di rame di Alcaparrosa, situata 665 chilometri a Nord della capitale Santiago, improvvisamente si è invece aperta una spaventosa voragine. Con un diametro di 25 metri, ed una profondità di oltre 200, sta attirando su di sé le attenzioni del mondo intero.

David Montenegro, a capo del Sernageomin, ovvero l'ente che si occupa di geologia in Cile, ha prontamente dichiarato che sul fondo della voragine è presente esclusivamente dell'acqua, e non minerali come si pensava inizialmente data la vicinanza con la miniera, che è stata inoltre immediatamente chiusa.

La cosa realmente sconvolgente però, è rappresentata dalle cause scatenanti. Al momento infatti vari team di esperti stanno indagando scrupolosamente, nel tentativo di fornire una risposta a quanto pare difficile da trovare. Il dubbio principale è che possa essere direttamente coinvolta la vicina miniera.

Il Cile infatti basa la sua economia, proprio sui vari minerali estratti, ed in particolare proprio il rame, di cui risulta infatti esserne il primo produttore a livello mondiale. Non si sono inoltre registrati danni o feriti, ma rimane alto il livello di allerta per un fenomeno decisamente sconvolgente.

Tempo fa anche in Messico una voragine risucchiò una laguna, ma in quel caso sia le dimensioni, sia la gravità era ben diversa. Si trattava infatti di un fenomeno naturale noto come "Xuch", causato dai sottili e flessibili strati di terreno.