Queste spaventose vespe sono capaci di 'controllare la mente' di sette loro simili

Il mondo degli insetti è davvero incredibile. Dalla formica in grado di trasportare oggetti pesanti svariate volte il suo peso, all'Euderus set, una vespa parassita in grado di alterare il comportamento di almeno sette specie dei suoi simili.

Non è una cosa rara nel mondo di queste creature. Tuttavia, gli esperti pensavano che ogni parassita potesse manipolare il comportamento di un solo ospite, o eccezionalmente di altre specie strettamente imparentate.

Ma l'Euderus set, chiamata anche crypt-keeper wasp (letteralmente, vespa custode della cripta), riesce ad essere più versatile. L'E. set è conosciuta perché "infetta" la larva della bassettia pallida (un altro tipo di vespa).

Quest'ultime depongono le loro uova all'interno di alcune querce. La custode della cripta parassita la larva all'interno della quercia, per poi costringere il figlioletto della bassettia pallida (ormai cresciuto) a scavare un buco. Una volta fatto il buco, però, la vespa non riuscirà più ad uscire perché troppo piccolo. Rimanendo incastrata.

Non potendo più muoversi, la povera bassettia pallida offrirà all'Euderus set un rifugio perfetto e, una volta adulto, il custode della cripta uscirà - letteralmente - dalla faccia del suo ospite (storia degna di un film dell'orrore).

Si pensava che l'Euderus set parassitasse solo una specie di vespa, ma uno studio condotto su 23.000 galle (i rifugi delle larve), ha portato alla luce una verità ancor più raccapricciante: almeno sette specie di vespe vengono infettate dalla custode della cripta.

Ci sono molti altri parassiti del genere lì fuori e molti di loro devono essere ancora scoperti. Una cosa straordinaria e raccapricciante allo stesso tempo.