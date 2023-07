Questi spaventosi vermi hanno dei denti fatti di metallo

Si chiamano "bloodworm" (in italiano, "vermi di sangue"), conosciuti anche come Glycera dibranchiata, sono molto famosi tra gli addetti ai lavori per i loro denti di metallo. Le creature possono raggiungere una lunghezza di 35 centimetri e, se provocati, possono mordere con forza, attraversando persino gli esoscheletri delle loro prede.

Si pensa che i loro denti di rame possano accelerare l'effetto del veleno, agendo come catalizzatori per la reazione chimica. Chi ha sperimentato il loro morso racconta di un'esperienza dolorosa, paragonabile alla puntura di un'ape, seguita da prurito e anestesia locale (ecco il morso più forte del regno animale). In un caso documentato nel 2022, un'ecologa marina è stata morsa durante una ricerca sul campo e ha sviluppato sintomi di avvelenamento.

Dopo otto giorni, il dito colpito era gonfio e presentava una colorazione insolita, con delle vesciche nella zona dell'attacco. Non è chiaro se la reazione sia stata causata dal veleno, da un'infezione batterica secondaria o da una combinazione dei due, ma gli autori dello studio sottolineano la necessità di comprendere meglio gli effetti dei morsi dei vermi di sangue sugli esseri umani.

I loro denti sono composti per il 10% da cristalli di rame e sono così resistenti che possono durare per tutta la loro vita, che può arrivare fino a cinque anni. I metalli, come potrete immaginare, sono rari nel regno animale, in gran parte perché non è facile da ottenere in grandi quantità. Tuttavia, grazie al loro stile di vita che li vede vivere nei sedimenti, i vermi sono in grado di assorbire molto rame dal loro ambiente.

