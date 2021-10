Lo spaventoso 'parassita alieno' che divora la lingua dei pesci è stato ritrovato in Texas

Ricordate il terrificante parassita che divora la lingua dei pesci? Un nuovo esemplare è stato ritrovato nell'ennesimo ospite ittico. Un impiegato del Galveston Island State Park ha postato su Facebook la foto di un pesce che presenta una strana caratteristica: la sua lingua è un crostaceo parassita, noto come “pidocchio mangia lingua”.

La specie in esame è la Cymothoa exigua, crostaceo ectoparassita tipico dei pesci ossei, appartenente all’ordine degli isopodi e lungo dai 3 ai 4 centimetri. Secondo Mark Fisher, direttore scientifico del Texas Parks and Wildlife, la presenza del parassita nella cavità orale di alcune specie ittiche non è affatto un fenomeno raro. Il parassita, infatti, è noto per aderire alla lingua di pesci come la trota maculata o il tamburo rosso, localizzati al largo delle coste del Texas.

L’isopode parassita è localizzato in svariate località globali, potendo proliferare in habitat molto diversificati, i quali sono caratterizzati da acque poco profonde nelle regioni tropicali. I crostacei presentano adattamenti ad un’esistenza parassitaria obbligatoria, il maggiore dei quali è la forma del corpo con una struttura allungata e “aerodinamica” per meglio sopportare il flusso d’acqua che penetra nella cavità orale.

Il parassita, penetrando nella bocca attraverso le branchie, aderisce alla lingua dell’ospite grazie ad appositi uncini ventrali e succhia il sangue della lingua, provocandone la necrosi e sostituendosi ad essa. Il parassita, una volta concluso il macabro pasto, aderisce alla muscolatura orale del pesce, che lo utilizza come una vera e propria lingua.

La specie rappresentata nella foto del post (presente nell’immagine di copertina del Galveston Island State Park - Texas Parks and Wildlife / Facebook) è un’ombrina atlantica, dalla cui bocca spalancata spunta la sagoma del crostaceo dalle “fattezza aliene”. Questo ritrovamento è il primo del suo genere in relazione all’ombrina dell’atlantico.

Fisher fa notare che il comportamento dei crostacei di penetrare nelle branchie è comune sia agli individui maschili che femminili, ma solo le femmine si sostituiscono alla lingua. Inoltre, sembra proprio che questo parassita sia l’unica specie conosciuta in grado di sostituire l’organo di un’altra specie.

La forma di parassitismo attuata, però, non sembra danneggiare il pesce, configurandosi piuttosto come una sorta di "simbiosi con benefici unilaterali". Infatti, secondo ricerche passate il parassita non si nutre di parte del cibo assunto dal pesce, ma consuma lo strato di muco che si forma nella cavità orale.

Di seguito potete trovare il post Facebook del Galveston Island State Park - Texas Parks and Wildlife, il quale mostra il pesce con la bocca spalancata ed il parassita al suo interno.

