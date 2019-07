I 'vuoti' dello spazio potrebbero aiutarci a misurare l'espansione dell'Universo

Per "vuoto" nell'Universo, si intendono delle regioni con una densità estremamente bassa, con poche ed isolate galassie o nubi di gas. Secondo una nuova ricerca, questi vuoti potrebbero aiutare a misurare l'espansione dello stesso Universo con una precisione molto alta.

Lo studio ha esaminato le forme dei vuoti trovati nei dati della Sloan Digital Sky Survey (SDSS). I vuoti hanno forme sempre differenti e non ne hanno una predefinita, quindi un campione abbastanza grande può essere usato come "sfera standard" (un oggetto che appare perfettamente simmetrico in assenza di distorsioni).

Le forme di queste sfere sono però modificate dall'effetto Doppler (una distorsione), causata dall'espansione delle galassie vicine, dall'energia e dalla materia oscura che compone il 95% di tutto l'Universo.

Questa distorsione, può essere misurata. La ricerca è stata condotta dall'Università di Portsmouth, ed è stata pubblicata questa settimana su Physical Review D. Per misurare i vuoti è stato usato il Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS), progettato per misurare l'energia oscura e la curvatura dello spazio.

I nuovi risultati concordano con il modello più semplice di un Universo piatto e con la costante cosmologica dell'energia oscura. "Questa misurazione migliora enormemente i precedenti risultati migliori ottenuti da BOSS" ha dichiarato l'autore principale dello studio, il dott. Seshadri Nadathur.