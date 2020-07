Nello spazio arriva lo Steampunk: questo rover potrebbe esplorare i mondi grazie al vapore

Un robot, in sviluppo presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, potrebbe saltare un giorno sulle superfici e volare in aria utilizzando il vapore prodotto dallo scioglimento del ghiaccio. L'idea si chiama Steam-Propelled Autonomous Retrieval Robot for Ocean Worlds (SPARROW) ed è ancora - ovviamente - in una fase embrionale.

Su una luna ghiacciata come Europa di Giove o Encelado di Saturno, SPARROW potrebbe potenzialmente viaggiare per diversi chilometri nell'ambiente a bassa gravità della luna. "Il terreno su Europa è probabilmente molto complesso", afferma in una dichiarazione Gareth Meirion-Griffith, ricercatore capo del progetto.

SPARROW potrebbe incontrare crepacci, ghiaccio poroso e lunghe lame di ghiaccio come quelle che si formano tipicamente ad alte latitudini sulla Terra. Tuttavia, il rover steampunk potrebbe superare semplicemente questi ostacoli, poiché "ha la completa libertà di viaggiare attraverso un terreno altrimenti inospitale."

Il veicolo spaziale ha già ricevuto finanziamenti di Fase I dal programma Innovative Advanced Concepts della NASA. Mentre una potenziale missione SPARROW è lontana forse decenni dal lancio (se mai dovesse accadere), i ricercatori hanno già alcune idee su come procedere l'esplorazione: un lander potrebbe rilasciare diversi sciami di questi "rover a vapore" per svolgere indagini indipendenti sulla superficie di un mondo.



Insomma, sicuramente un modo molto particolare (e con stile) per esplorare i mondi ghiacciati dell'Universo.