Nello spazio potrebbe essersi svolto il primo combattimento della storia

Secondo quanto riportato, un missile superficie-superficie presumibilmente lanciato dallo Yemen il 30 ottobre, è stato abbattuto dal sistema di difesa Arrow israeliano. Questo missile, che avrebbe percorso quasi 1600 chilometri, è stato intercettato oltre la linea di Kármán, il confine ufficiale dello spazio a 100 km dalla superficie terrestre.

Se confermato, questo episodio rappresenterebbe il primo scontro militare nella storia avvenuto nello spazio. La milizia Houthi dello Yemen ha rivendicato la responsabilità del lancio del missile. Il sistema Arrow, sviluppato dall'Industria Aerospaziale Israeliana, è progettato per intercettare e distruggere missili balistici tattici sia all'interno dell'atmosfera terrestre sia nello spazio esterno. Tuttavia, questa sarebbe la prima volta che tali capacità vengono messe alla prova.

Nonostante il sistema Arrow sia stato impiegato solo due volte in operazioni nel corso di 25 anni, e nonostante le critiche ricevute per il suo elevato costo, l'intercettazione ha mostrato il successo dell'investimento e ha settato un nuovo primato. Un funzionario della difesa israeliano ha affermato che l'evento dimostra all'Iran, che avrebbe sostenuto il lancio e fornito il missile, che Israele ha la capacità di agire contro il suo programma missilistico, con implicazioni ben più ampie per il conflitto regionale.

Questo episodio apre un nuovo capitolo nella storia della difesa e della sicurezza internazionale, sollevando interrogativi sulla natura del conflitto moderno e sulle regole di ingaggio oltre la nostra atmosfera. Con la militarizzazione dello spazio che diventa una realtà tangibile, l'umanità si trova di fronte a sfide etiche e legali senza precedenti, mentre le stelle diventano testimoni silenziosi di una potenziale nuova frontiera bellica.

Adesso la Space Force degli USA inizia ad avere senso.