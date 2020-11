Spazio: l'Italia realizzerà strumentazioni fondamentali per dei satelliti climatici

La Thales Alenia Space Italia, mediante diversi contratti con l'ESA, è riuscita ad aggiudicarsi lo sviluppo e la messa in opera di importanti strumentazioni satellitari, al fine di monitorare sempre più dettagliatamente il cambiamento climatico che stiamo vivendo.

La TAS, di cui più volte vi abbiamo parlato, è riuscita ad aggiudicarsi in questi giorni dall’ESA un contratto globale di ben 495mln di euro per la realizzazione di due satelliti di osservazioni della Terra, mirati al monitoraggio e alla protezione ambientale. La prima parte del contratto - del valore di 93mln di euro - è dedicata allo sviluppo di uno strumento ad elevata complessità tecnologica chiamato CIMR ("Copernicus Imaging Microwave Radiometer"), un radiometro a microonde che sarà parte essenziale del programma Copernicus.

Verranno prodotti tre esemplari CIMR, i quali torneranno utili per fornire osservazioni della temperatura del mare, sulla concentrazione dei ghiacci marini e sul loro spessore. Avrà un’accuratezza di misurazione mai raggiunta prima e risponderà alle esigenze di alta priorità delle comunità scientifiche artiche, monitorando con accuratezza le regioni polari.

Un'altra parte del contratto, che prevede uno stanziamento di 90 milioni, servirà a produrre uno strumento sempre fondamentale per il progetto Copernicus, ovvero il CHIME ("Copernicus Hyperspectral Imaging Mission"). Si tratta di inserire a bordo di due satelliti degli spettrometri a infrarossi operanti sia nel visibile sia nelle onde corte, diventando esemplari unici nel loro genere. Saranno utili per fornire osservazioni spettrali di routine a sostegno della sicurezza alimentare, gestione dell’agricoltura e della biodiversità, oltre che per la caratterizzazione delle proprietà del terreno.

Massimo Claudio Comparini, Amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia ha dichiarato: "Thales Alenia Space copre oggi un’ampia gamma di soluzioni innovative e contribuisce sostanzialmente all’importante sfida industriale di un pianeta più sostenibile sancita dall’estensione dei progetti Copernicus dell'ESA. Siamo pienamente coinvolti nei progetti e, grazie all’avanguardia dei nostri strumenti e all’affidabilità dei nostri sistemi spaziali, giocheremo un ruolo chiave nel rendere possibile il monitoraggio accurato del cambiamento climatico e lo sfruttamento efficiente e sicuro delle risorse terrestri."

La Thales Alenia Space è coinvolta anche nel monitoraggio della "spazzatura spaziale", cercando soluzioni moderne per un problema sempre più opprimente.