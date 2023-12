Nello spazio si mangerà pasta italiana: dobbiamo esserne orgogliosi!

Barilla e Rana sono in particolare le due aziende italiane scelte per realizzare il menù dell’equipaggio della missione Ax-3. Si tratta di una missione spaziale in partenza tra circa un mese, che rimarrà in orbita per due settimane e raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale.

Tutto ciò sarà reso possibile grazie al progetto "Italian Food in Space", realizzato direttamente dal Ministero dell’Agricoltura. Questa incredibile esperienza, servirà infatti ulteriormente a rafforzare la candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco.

Dopo aver ritrovato un pomodoro perso nello spazio, questa volte oltre a fornire circa tre kg di fusilli ai membri dell’equipaggio, Barilla coinvolgerà alcuni membri dell’equipaggio nello svolgimento di esperimenti sensoriali. Non bisogna infatti dimenticare come in assenza di gravità l’esperienza del cibo e la percezione dei sapori siano molto diversi.

"Produciamo pasta da più di 140 anni, è un prodotto che ha radici in un passato molto lontano ed è un emblema della cucina italiana nel mondo. Essere parte di questa missione spaziale ci riempie d’orgoglio e ci permette di esplorare una nuova frontiera dell’alimentazione dando agli astronauti la sensazione di sentirsi un po’ a casa", afferma Paolo Barilla, vicepresidente del gruppo Barilla.

Per chi se lo stesse chiedendo, ovviamente, la pasta che verrà fornita sarà già cotta e pronta per essere riscaldata e gustata. Si tratta nello specifico di un bel piatto di pasta, olio extravergine di oliva e sale marino.

L’equipaggio della navicella SpaceX Crew Dragon, sarà composto da quattro astronauti, tra cui il "nostro" colonnello dell’aeronautica militare Walter Villadei.

Durante l’intera fase di preparazione, gli astronauti potranno gustare e lasciarsi travolgere dalle eccellenze della cucina italiana attraverso la stretta collaborazione con Rana.

"Siamo entusiasti di aver preso parte al progetto ‘Italian Food in Space’, che ci permette di continuare la nostra missione di diffondere con grande orgoglio l’eccellenza e l’esperienza gastronomica italiana nel mondo e non solo", ha dichiarato Giovanni Rana jr., innovation manager del gruppo.

Dopo aver dunque scoperto come coltivare vino nello spazio, ecco l’ennesimo, grande, riconoscimento per il nostro Paese. Il cibo infatti, è uno dei motivi che ci rende orgogliosi di essere italiani!