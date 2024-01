Se nello spazio non c'è ossigeno, come fa il Sole a bruciare?

Una domanda che spesso circola su Internet riguarda la natura del Sole: se nello spazio non c'è ossigeno, come può il Sole essere "in fiamme"? La risposta a questa domanda apparentemente semplice ci porta a esplorare i meccanismi fondamentali che alimentano il nostro astro.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il Sole non è in fiamme nel senso tradizionale del termine. Invece, la sua luce e il suo calore sono il risultato di un processo molto diverso: la fusione nucleare. Prima di tutto, è importante chiarire che, sebbene lo spazio sia quasi un vuoto, contiene piccole quantità di ossigeno molecolare.

Tuttavia, questo ossigeno non è la fonte dell'energia solare. Il Sole è composto principalmente di idrogeno (circa il 91% in termini di numero di atomi) e elio (circa l'8,9%), con una massa composta per il 70,6% da idrogeno e per il 27,4% da elio. Questa composizione non lascia molto spazio per l'ossigeno, e certamente non abbastanza per sostenere una combustione come la conosciamo sulla Terra.

Il calore e la luce del Sole sono generati attraverso la fusione nucleare che avviene nel suo nucleo. A temperature di circa 15 milioni di gradi Celsius, gli atomi di idrogeno si fondono per formare atomi di elio, rilasciando enormi quantità di energia nel processo. È questa energia che raggiunge la Terra sotto forma di radiazione solare, interagendo con le particelle della nostra atmosfera e riscaldandola.

Quindi, sebbene il Sole appaia come una gigantesca palla di fuoco, non è in fiamme nel senso stretto del termine. La sua energia proviene da un processo molto più potente e fondamentale, che è stato la chiave per sostenere la vita sulla Terra per miliardi di anni e che gli esseri umani vogliono ricreare sul nostro mondo.