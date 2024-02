Quanto spazio occupa un puzzle non-assemblato? Ecco la formula matematica!

“Mi chiedevo se potessi stimare l’area occupata dai pezzi di un puzzle prima di metterli insieme”, è questo che si è chiesta Madeleine Bonsma-Fisher, ricercatrice dell’Università di Toronto, quando si è ritrovata a completare un puzzle con suo marito.

La studiosa ha disposto in un reticolo esagonale una serie di cerchi bidimensionali: questo è il modo più efficiente – e pratico – per ricoprire l’area di una superficie 2D, lasciando piccolissimi spazi tra i cerchi. Secondo la Bonsma-Fisher, i favi hanno quella caratteristica forma in quanto creano celle circolari che vengono poi schiacciate in un reticolo esagonale.

Affinché questa osservazione abbia senso nel caso specifico che siamo analizzando, bisogna ricercare l’aria che i pezzi di puzzle occupano in maniera grossolana, senza averli inseriti in un ordine preciso; ergo, non si cerca l’area minima assoluta per inserire tutte le piastrelle.

Si sceglie il cerchio come forma in quanto è l’espressione grafica più vicina allo spazio occupato da un pezzo di puzzle, dato che lo puoi ruotare, spostare o scambiare con altri pezzi. Se disegniamo quanto descritto, si può constatare che ogni esagono ha un’area circa tre volte quella di un “pezzo di puzzle circolare”: c’è il cerchio completo al centro e poi ci sono sei terzi distribuiti attorno al bordo.

Coloro che amano la matematica, possono recarsi sul sito di IFLScience per analizzare la dimostrazione specifica di questo “problema”. La soluzione a cui è arrivata la dottoressa Bonsma-Fisher è tanto incredibile quanto breve: radice quadrata di 3.

“L’area del puzzle non assemblato è semplicemente radical tre volte l’area del puzzle assemblato, indipendentemente dal numero di pezzi”. In parole povere le tessere non incastrate di un puzzle occupano circa 1,73 volte l’area del puzzle assemblato.