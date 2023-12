Quanto spazio occuperà HyperOS di Xiaomi? Cosa sappiamo finora

Ormai è certo: HyperOS manderà in pensione la MIUI, lasciando i fan storici del brand con un pizzico di amaro in bocca. Tuttavia, è impossibile nascondere l'entusiasmo per quanto riguarda le promesse fatte da Xiaomi sul suo nuovo sistema operativo.

Una delle domande che in molti si stanno facendo in queste ore riguarda, ad esempio, la quantità di spazio che verrà richiesta agli utenti per l'installazione dell'aggiornamento che porterà in dote HyperOS sui dispositivi compatibili. Non si tratta di una domanda scontata, dal momento che andrà ad animare le performance dei dispositivi più disparati, dall'IoT agli smartphone, quindi con range di memoria disparati in termini di dimensioni.

Quanto all'archiviazione, in particolare, Xiaomi è particolarmente fiera del suo nuovo OS, vantandone l'incredibile efficienza rispetto ai competitor e infatti HyperOS dovrebbe pesare poco meno di 9GB su Xiaomi 14 Pro, contro gli oltre 11 di iOS sui dispositivi Apple di punta.

Trattandosi di un sistema operativo flessibile e modulare, tuttavia, non è detto che tutti gli smartphone riceveranno lo stesso quantitativo di funzionalità e, di conseguenza, build con lo stesso peso. Un altro esempio arriva in tal senso dal Redmi K60 Ultra, su cui HyperOS dovrebbe pesare intorno ai 6GB.

A ogni modo, se il vostro device è in lizza per ricevere l'aggiornamento, consigliamo di mettere da parte almeno 10 GB in modo tale da non avere problemi di sorta durante il processo.