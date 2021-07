Quanto spazio occuperà Windows 11? Ecco quanti gigabyte sono richiesti

È ormai passata qualche settimana dalla presentazione del nuovo Windows 11 (qui trovate la nostra prova di Windows 11) ma continuano ad emergere informazioni sui requisiti di sistema richiesti. Quest'oggi ci soffermeremo sullo spazio necessario per l'installazione.

Nella pagina di supporto ufficiale del sistema operativo leggiamo tra i requisiti che per lo spazio di archiviazione è necessario disporre di un dispositivo di archiviazione da almeno 64 gigabyte. Tuttavia, Microsoft evidenzia che "potrebbe essere necessario uno spazio di archiviazione aggiuntivo per scaricare gli aggiornamenti e abilitare funzionalità specifiche" .

Per quanto riguarda gli altri requisiti hardware, è necessario disporre di un processore a 64 bit con almeno 1 GHz con 2 o più core, a cui si aggiungono 4 gigabyte di RAM. A livello video, invece, il sistema operativo è compatibile con DirectX 12+ o una versione successiva con driver WDDM 2.0. Per quanto concerne lo schermo, deve essere ad alta definizione (720p) con diagonale maggiore di 9 pollici ed 8 bit per canale di colore.

Tutte le specifiche tecniche richieste per Windows 11 sono disponibili sulla pagina ufficiale, inclusi i requisiti relativi alle funzionalità extra come il supporto 5G, l'Auto HDR, Cortana, Teams, l'audio spaziale ed altro.

Ricordiamo che Windows 11 sarà disponibile entro fine anno.