Lo spazio odora di marzapane, lamponi e...qualcosa di peggio

Gli oggetti che compongono lo spazio sono unici, e non solo per forme, colori e composizione... anche per i loro odori. Grazie alle informazioni raccolte da ROSINA (lo spettrometro di massa del Rosetta Orbiter) sappiamo ad esempio che la cometa 67p, che sfreccia periodicamente nel nostro Sistema solare, emette alcuni aromi piuttosto pungenti.

Dalla chioma della cometa Churyumov-Gerasimenko infatti potremmo sentire una pletora di odori differenti. Da un misto di uova marce (idrogeno solforato), all'urina di cavallo (ammoniaca), passando per la formaldeide di mandorle (acido cianidrico) e marzapane. Con un naso abbastanza sensibile percepiremmo anche aceto (anidride solforosa) ed il solfuro di carbonio.

I ricercatori dell'Agenzia Spaziale Europea ritengono inoltre che, man mano una cometa si avvicina al sole, cambia la composizione delle sostanze chimiche rilasciate, e con esse il loro odore, fornendoci quindi ulteriori informazioni sulla composizione di questi corpi celesti.

Che dire poi di Sagittarius B2, la colossale nube molecolare di gas e polveri situata a 390 anni luce dal centro della Via Lattea, già famosa per la sua massa (diversi milione di volte superiore al nostro sole) e per la sua densità (fino a 40 volte più densa di una normale nuvola molecolare), secondo gli scienziati se fossimo nelle sue vicinanze potremmo addirittura percepire sentori di lamponi e rum.

Sagittarius B2 contiene infatti enormi quantità di formiato di etile (derivato dalla reazione tra etanolo ed acido formico) che è la sostanza chimica responsabile del sapore dei lamponi, e con una verifica più approfondita anche sentore di rum.

I profumi unici di Sagittarius B2 sono stati scoperti per caso, infatti gli astronomi avevano concentrato le loro osservazioni sulla nube molecolare nella speranza di trovare amminoacidi, i mattoni della vita, e secondo i ricercatori, sarà solo una questione di tempo prima che anche questo risultato venga ottenuto.

Sapevate inoltre che anche i pianeti hanno un odore?