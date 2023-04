Lo spazio? Potrebbe essere un ologramma, lo dice la NASA

Di teorie del complotto ce ne sono davvero tantissime e molte, indipendentemente da chi le ha partorite, hanno fatto il giro del mondo: la Terra piatta, il mancato sbarco sulla Luna, la possibilità che Re Carlo sia un vampiro o che l’intero universo sia un ologramma sono davvero strane idee... Peccato che l’ultima è stata pronunciata dalla NASA.

Ebbene sì, a partire dal 2016, la NASA e altri scienziati hanno avanzato la teoria secondo cui il cosmo sarebbe un complesso ologramma. Secondo questa chiave di lettura, l’universo non sarebbe una realtà fisica tridimensionale, bensì un’immagine proiettata su un normale schermo (bidimensionale); questo è ciò che accade, appunto, nella tecnologia degli ologrammi.

La teoria nasce sulla base dell’osservazione del comportamento della luce nello spazio. Le particelle, dette fotoni, sembrano muoversi lungo superfici bidimensionali e non in spazi ove sono concepite tutte e tre le dimensioni, come abbiamo sempre dato per scontato.

Ergo, badate bene ad immaginare entità aliene che manovrano il nostro mondo da fantascientifiche navicelle spaziali: questo significa “semplicemente” che dovremmo rivalutare le nostre conoscenze in ambito fisico e matematico, qualora fosse appurata le teoria.

In effetti, ciò permetterebbe agli scienziati di risolvere alcuni dei misteri più grandi dell’universo, come la natura della materia oscura; inoltre, potremmo finalmente spiegare la natura dell’infinito, caratteristica che da sempre accreditiamo all’insieme delle galassie.