Lo spazio potrebbe essere pieno di 'Pianeti Vagabondi' e presto potremmo trovarli

Un "Pianeta Vagabondo", scientificamente chiamato "Pianeta interstellare", è un corpo celeste non legato gravitazionalmente a nessuna stella. In poche parole, si muovono senza sosta nello spazio interstellare. Poiché sono lontani da qualsiasi stella, sono molto difficili da vedere. Tuttavia, in futuro questo problema potrebbe non esistere più.

Nei prossimi anni, la NASA lancerà il Nancy Grace Roman Space Telescope (prima chiamato Wide Field Infrared Survey Telescope), un nuovo osservatorio spaziale da 4 miliardi di dollari, con l'ottica che dovrebbe offrire un campo visivo 100 volte maggiore di quello del famoso telescopio Hubble. Lo strumento darà il via a una nuova generazione di rilevamento e studio degli esopianeti.

In un nuovo studio teorico che studia le capacità tecnologiche del Nancy Grace Roman Space Telescope, un team prevede che la capacità della prossima missione della NASA di rilevare i pianeti interstellari sarà almeno 10 volte maggiore di quanto possibile oggi. "Questo ci offre una finestra su questi mondi che altrimenti non avremmo", afferma Samson Johnson della Ohio State University (OSU).

I meccanismi di origine di questi corpi celesti rimangono misteriosi, per ora. Passeranno ancora alcuni anni prima che il telescopio spaziale Nancy Grace Roman Space Telescope sia operativo e osservi l'oscurità, ma con la missione programmata per un lancio nel 2025, non dovremo aspettare molto (speriamo!) prima che una nuova era di scoperte astronomiche diventi possibile.

"Con l'espansione della nostra visione dell'Universo, ci siamo resi conto che il nostro Sistema Solare potrebbe essere insolito", afferma infine Johnson.