Nello spazio potrebbero esistere buchi neri supermassicci 'vaganti'

Al centro della maggior parte delle galassie dell'Universo esiste un buco nero supermassiccio, un po' come Sagittarius A* al centro della Via Lattea. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, nell'Universo visibile il 10% di questi buchi neri potrebbero essere "vaganti".

Questi mostri cosmici, infatti, potrebbero essere spinti fuori dal loro sistema a causa di una collisione con un'altra galassia. Ci sono molte incognite su questo processo e il team ha utilizzato la simulazione ROMULUS, per capire se i buchi neri supermassicci possano davvero "vagare nello spazio" in caso di uno scontro con altre galassie.

Secondo la simulazione uno scenario simile è plausibile. Quando l'universo era più giovane si verificavano molte più collisioni di galassie, secondo quanto riporta lo studio. Anche la Via Lattea, è nota per aver "cannibalizzato" altre galassie. Lo stesso è accaduto altre volte, con altre galassie ancora più massicce.

Nel loro ultimo sforzo, gli scienziati hanno anche cercato un metodo per individuare questi buchi neri erranti: se questi mostri cosmici si nutrono attivamente di gas interstellare o fanno a pezzi una stella, emetterebbero della luce. Una tale firma luminosa, non proveniente dal centro di una galassia, permetterebbe agli esperti di individuare fin da subito la loro posizione.