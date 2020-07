Spazio, tutto pronto per il lancio cinese su Marte: la missione Tianwen-1

Tutto pronto in suolo cinese per la missione Tianwen-1, che punta direttamente a Marte. Si tratta di grandi giorni per il settore spaziale, dato che giusto pochi giorni fa abbiamo assistito al lancio del veicolo spaziale HOPE degli Emirati Arabi Uniti, anch'esso riguardante il Pianeta Rosso.

In ogni caso, stando anche a quanto riportato da The Verge e SproutWired, i cinesi hanno già portato sul luogo del lancio il razzo, che dovrebbe partire alle ore 18:45 italiane del 23 luglio 2020 dal Wenchang Spacecraft Launch Site. Insomma, al momento della pubblicazione di questa notizia, mancano meno di 24 ore all'avvio della missione.

Per chi non lo sapesse, Tianwen-1 è ritenuta da molti come la più ambiziosa missione spaziale cinese. Infatti, essa mira a portare su Marte un lander, un orbiter e un rover su Marte. Quest'ultimo è il "punto clou" di Tianwen-1, dato che consentirebbe alla Cina di diventare uno dei pochi Paesi a utilizzare un rover sul Pianeta Rosso (chiaramente dopo gli Stati Uniti d'America). Chiaramente, l'orbiter si occuperà di "analizzare" Marte dall'alto, mentre il lander e il rover lo faranno direttamente dalla superficie.

Insomma, dopo aver puntato con successo alla Luna, la Cina vuole espandere i suoi orizzonti e guardare a Marte. Ovviamente, questo non significa che i cinesi stiano spostando il focus dalla Luna, dato che entro fine 2020 è prevista una missione per portare a Terra dei campioni lunari.