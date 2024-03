Nello spazio alcuni satelliti stanno bruciando ma nessuno conosce il costo

In questo momento un flusso ininterrotto di satelliti si consuma nell'atmosfera terrestre, un evento che solleva interrogativi inquietanti sul suo impatto sull'ambiente. SpaceX, la compagnia guidata da Elon Musk, ha recentemente annunciato la dismissione di cento satelliti Starlink a causa di un difetto di progettazione.

Ma al di là della prudenza tecnologica, un orizzonte di preoccupazione si profila per gli scienziati dell'atmosfera che temono le conseguenze di questa pratica sull'ambiente terrestre. La scoperta inaspettata di metalli potenzialmente nocivi per lo strato di ozono nei detriti spaziali ha acceso un faro di allarme sulla salute del nostro pianeta.

La bassa orbita terrestre, già congestionata da oltre 5.000 satelliti Starlink, richiede una gestione attenta dei detriti spaziali per evitare rischi per le future missioni e per l'ambiente. Le normative attuali impongono la rimozione dei satelliti dalla loro orbita entro un quarto di secolo, con alcune agenzie spaziali che adottano misure ancora più stringenti.

Tuttavia, la questione ambientale va oltre la semplice gestione dei detriti. La filosofia del "design for demise", promossa da agenzie come la NASA e l'ESA, mira a garantire che i satelliti si disintegrino completamente al rientro nell'atmosfera, minimizzando il rischio di detriti pericolosi. Ma il dibattito si infiamma quando si considera l'impatto di questi rientri sull'atmosfera superiore della Terra, un aspetto fino ad ora sottovalutato dalla comunità scientifica.

L'indagine sugli effetti dei particolati dei satelliti sulla formazione di nuvole stratosferiche e il potenziale impatto sul riscaldamento globale e lo strato di ozono solleva domande urgenti senza risposte definitive. Mentre alcuni scienziati pongono l'accento sulla potenziale distruzione dell'ozono dovuta alle particelle di alluminio, altri invitano alla cautela, sottolineando la mancanza di prove concrete.

Questo scenario di incertezza mette in luce il dilemma della ricerca scientifica: agire basandosi su indizi preliminari o attendere prove inconfutabili potrebbe significare aspettare troppo a lungo.