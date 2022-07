Nello Spazio per certi versi si invecchia prima: la scoperta degli scienziati

Mentre si inizia a discutere in merito a dove potrebbero rifugiarsi gli astronauti sulla Luna, alcuni scienziati hanno effettuato una scoperta non di poco conto, ovvero che per certi versi nello Spazio si invecchia prima.

In che modo? Stando anche a quanto riportato da SlashGear, di recente è stato pubblicato sulla rivista Nature Scientific Reports uno studio che vede in prima linea Anna-Maria Liphardt della Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga, nonché la collaborazione di diversi esperti provenienti da Stati Uniti d'America, Canada e Germania.

Certo, è da tempo che si discute in merito a un invecchiamento più rapido nello Spazio, ma in questo caso sono state studiate la densità e la forza delle ossa della tibia e del radio in 14 astronauti e 3 astronaute, ovviamente in seguito a lunghe missioni nello Spazio. Dallo studio sono dunque emersi dettagli interessanti in merito all'invecchiamento osseo.

Nello studio si afferma infatti che maggiore è la durata di una missione spaziale, più elevate sono le possibilità che ci sia un invecchiamento, ergo una perdita di densità e forza delle ossa, non recuperabile. Il tutto viene descritto come un fenomeno che può per certi versi essere associato a quanto avviene con il naturale avanzamento dell'età.

Tuttavia, ci sono svariate differenze. Ad esempio, la parte del corpo in cui si verifica il tutto differisce dal naturale processo di invecchiamento sulla Terra, così come il processo avviene in tempi più rapidi. A 12 mesi dal ritorno dallo Spazio, più della metà dei succitati astronauti ha fatto registrare una riduzione del 2% in termini di forza e densità. A quanto corrisponde se comparata con il naturale invecchiamento? Secondo Liphardt, si tratta di una "perdita ossea legata ad almeno un decennio".

Insomma, per quanto potrebbe sembrare un dato non troppo significativo, in realtà si fa riferimento a una questione non di poco conto. Questo anche contando che alcuni degli astronauti coinvolti nello studio hanno subito quelli che vengono descritti come danni irreparabili ad alcuni tessuti. Insomma, i rischi legati all'esplorazione spaziale sono finiti ancora una volta al centro di uno studio.