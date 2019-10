Lo Spazio sta per diventare una zona di guerra: ecco come

Se la NATO dichiarerà che lo Spazio sarà una zona di guerra, potrebbero essere utilizzate armi per distruggere i satelliti o armi nemiche; è interessante capire che tipo di tecnologie possono essere utilizzate per questo scopo. Laser, armi convenzionali e nuove tecniche potrebbero rappresentare lo stato dell'arte per le guerre del prossimo futuro.

Recentemente la Russia ha lanciato, per la prima volta nella storia, un veicolo commerciale progettato per interagire con altri satelliti. Lo scopo di questo veicolo è pacifico, si occuperà di manutenzione; se questa tecnologia è disponibile per compagnie commerciale è molto probabile che siano in grado di utilizzarla anche gli eserciti, sopratutto per potenziali sabotaggi.

Un'altra iniziativa interessante è quella della Francia, che annunciato la costruzione di un satellite "bodyguard" armato sia di armi automatiche che di laser, e segue l'annuncio da parte degli Stati Uniti della costruzione di un oggetto simile e di creare la divisione militare Space Command, il primo reparto militare.

Il sabotaggio e le tattiche di guerra hanno bisogno anche di armi elettroniche. Un metodo consiste nell'utilizzo di un intenso raggio di microonde per impedire a dispositivi elettronici di funzionare; questa idea è stata utilizzata dalla polizia per fermare macchine disabilitandole a distanza.

L'utilizzo di rumore radio per disturbare gli strumenti nemici risale alle Seconda Guerra Mondiale, quando veniva utilizzato per impedire l'utilizzo di radar. I satelliti sono progettati per non risentire degli effetti del rumore che generano loro stessi, ma potrebbero essere estremamente vulnerabili ad attacchi.

Questo concetto, sviluppato per dei satelliti, consiste in un arma in grado di direzionare l'energia che può permettere alle nazioni di disabilitare i satelliti avversari, senza distruggerli direttamente e quindi creare detriti.

Un'ulteriore tecnica è quella delle kinetic kill, cioè l'utilizzo di proiettili molto lenti che intercettano il satellite, creando un ostacolo sul quale si schianta e viene distrutto. Questo modo di distruggere un oggetto nello spazio è stato utilizzato da USA e Russia per eliminare i satelliti che erano arrivati al termine del loro ciclo vitale.

Le armi automatiche hanno il grande problema del rinculo; il lancio di un proiettile, per il principio di azione e reazione, fornisce una spinta che può portare il satellite fuori dalla loro traiettoria.

I laser sono pensati sopratutto come armi difensive, sono in grado di distruggere i pannelli solari nemici; un satellite senza fonte di energia non è in grado di comunicare con la Terra e quindi è perso. Il rinculo di un laser è molto minore di quello di un'arma automatica e l'assenza di atmosfera lo rende molto più efficacie rispetto alla Terra.

Il laser può essere utilizzato per accecare gli strumenti, riducendone drasticamente l'efficacia; i principali obiettivi potrebbero essere i satelliti per la comunicazione e l'osservazione, con tecnologie in grado di guardare a 30 cm dal terreno un sabotaggio potrebbe essere fondamentale in caso di guerra.

L'utilizzo di armi nucleari nello spazio è vietato dall'Outer-Space Treaty e Comprehensive Nuclear test ban Treaty, alcuni dei trattati che regolano la legislatura nello spazio. Non tutti i paesi che hanno un armamento nucleare hanno firmato i trattati, compresi gli USA e la Corea del Nord.

Un piccolo numero di test nucleari è stato condotto nello spazio, e le radiazioni rilasciate sono ancora misurabili dopo decenni. Questi residui mettono in pericolo gli astronauti e hanno danneggiato i satelliti nelle orbite più basse.

Abbiamo illustrato le principali opzioni per una guerra spaziale, è importante ricordare che, per l'Outer-Space Treaty, lo spazio può essere utilizzato solo per scopi pacifici, in quanto è patrimonio dell'umanità.