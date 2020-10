Lo spazioporto di Grottaglie è ormai realtà: ottenuto il via libera dall'Enac!

Son diversi anni che sentiamo parlare dello “spazioporto” di Grottaglie, in provincia di Taranto, ma non si è mai capito sul serio quando e come potesse iniziare a svolgere tale ruolo. Grazie alla decisione presa dall’Enac la settimana scorsa, ora c’è una conferma ufficiale.

L'aeroporto “Marcello Arlotta” di Grottaglie diviene, a tutti gli effetti, il primo spazioporto italiano. Lo ha comunicato stesso Aeroporti di Puglia - una società per azioni che gestisce i principali aeroporti civili della regione - precisando che il via libera è stato dato il 21 ottobre, durante l'ultimo Consiglio di Amministrazione Enac, che ha approvato il "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli spazioporti".

“L’Italia” - ha commentato Nicola Zaccheo, il presidente dell’Enac - “è il primo paese europeo a dotarsi di un Regolamento per realizzare e gestire uno spazioporto sul proprio territorio nazionale. È un passo fondamentale per avviare questo importante e strategico nuovo segmento dell’aviazione civile che consentirà nel prossimo futuro di effettuare voli suborbitali commerciali dal nostro Paese”.

In realtà, il ruolo di spazioporto era rivestito già da qualche anno dallo scalo aereo pugliese, ma solo ora si ha un’ufficialità concreta. Ora i voli suborbitali nel nostro paese sono sempre più vicini, e non dovremo più guardare gli Stati Uniti come il paese dei balocchi per questo genere di “esperienze”. A farci sentire ancor più fieri di questa scelta è stata anche la Virgin Galactic, che da sempre ha dimostrato un forte interesse nella partecipazione ai lavori e alla gestione dello spazioporto.

La compagnia di Richard Branson è una delle principali concorrenti per quanto riguarda i voli suborbitali “turistici”: grazie al suo bellissimo veicolo SpaceShipTwo è ormai prossima a raggiungere per prima questo traguardo, battendo le concorrenti SpaceX (che ha preferito concentrarsi sulla corsa alla Luna e su Marte), e Blue Origin (che sta, a sua volta, testando il suo nuovo razzo NewShepard).

Prima di vedere un veicolo suborbitale partire dal nostro territorio, occorreranno una serie di riqualificazioni dell’aeroporto di Grottaglie, in particolare il completamento dell’”HangarTwo” da 9000 metri quadrati e la realizzazione della nuova taxiway “T”, che servirà come collegamento diretto del piazzale “D” a diverse piste di volo. Il termine per tali lavori però non è molto lontano, ed è presumibilmente fissato per fine dicembre prossimo.