Lo spazioporto della Virgin Galactic è pronto a lanciare il suo primo volo suborbitale

La Virgin Galactic è pronta a far decollare lo SpaceShipTwo - il suo veicolo aerospaziale per voli suborbitali - direttamente dal proprio centro di lancio nel nuovo Messico, lo Spaceport America. È il primo volo di questo genere che parte dallo spazioporto, e la data di lancio è prossima.

Secondo quanto riportato dalla CNBC, citando documenti depositati la scorsa settimana presso la Federal Communications Commission degli Stati Uniti, il volo dovrebbe avvenire nella finestra di lancio immediatamente successiva al 22 ottobre. Un mese soltanto e la compagnia di Richard Branson tornerà a volare, cimentandosi nel primo dei due voli di prova essenziali per poi aprire le porte alle rotte commerciali.

Il sogno del magnate britannico dunque è vicino, e sembra che gli errori e il gravissimo incidente del 2014 (in cui perse la vita il copilota della SpaceShipTwo), siano stati superati con successo, sebbene questo abbia portato – come possiamo notare - un ritardo di oltre 6 anni nella tabella di marcia.

La finestra di lancia è ancora indicativa, ma ci sono ottime possibilità per cui la partenza possa mantenersi nei tempi previsti. Se tutto dovesse andare come previsto, a bordo del veicolo vi saranno soltanto due piloti collaudatori, mentre nel secondo volo di test (che avverrà a dicembre o nei primi mesi del 2021) vi saranno quattro piloti.

Si tratta di un passo importante per la Virgin e per il suo programma di turismo spaziale “economico”, in quanto conferma che tutti i lanci e le missioni future potranno partire direttamente dal hub Spaceport in totale sicurezza e affidabilità. I biglietti per far parte dei viaggi suborbitali si assestano intorno ai 200 mila dollari.

La Virgin Galactic collabora con diverse compagnie italiane per aprire uno spazioporto a Grottaglie, in provincia di Taranto, dove potrà decollare la flotta delle SpaceShip e avvicinare il turismo aerospaziale al nostro paese.